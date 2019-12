Messa al bando da oltre 50 anni, la battaglia con le palle di neve potrebbe presto tornare legale a Wausau, una cittadina americana del Wisconsin. La divertente raffica gelata, amata dai bambini e non solo, è vietata per via di un'ordinanza del 1962 che proibisce il lancio di proiettili sul suolo cittadino, comprese le palle di neve, e che punisce i trasgressori con una multa di almeno 114 dollari. Una norma che è valsa a Wasau il poco ambito titolo di "peggiore città d'America".

In discussione la modifica dell'ordinanza

Il piano per depenalizzare i combattimenti con le palle di neve, scrive il Guardian, sarà esaminato al consiglio comunale di Wausau in una riunione a gennaio 2020 e, secondo Patrick Peckham, tra i consiglieri favorevoli alla modifica dell'ordinanza, è probabile che passi. Il comitato per la sicurezza pubblica della città ha votato per rimuovere la parola "palla di neve" dalla legge locale ma mantenere proibito il lancio di proiettili. Una proposta che ha generato anche un ampio dibattito nella cittadina fra coloro che sono favorevoli e coloro che sono contrari alla modifica.