E' morta Allee Willis, l'autrice della sigla di Friends

La canzone si intitola "I'll Be There For You" ed è talmente famosa da essere diventata quasi un inno generazionale. La donna che l'ha scritta, Allee Willis, è morta a 72 anni. Lo ha annunciato la sua compagna, Prudence Fenton, con un post su Instagram.

Stroncata da un infarto, vinse due Grammy



La donna è deceduta per un infarto. Aveva vinto due Grammy, per la colonna sonora di 'Beverly Hills Cop' e per il musical 'Il colore viola', e aveva all'attivo collaborazioni con numerosi band e artisti, tra cui Pet Shop Boys, Earth, Wind & Fire.