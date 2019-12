Donald Trump ha scelto Robert Blair, coinvolto nello scandalo Ucraina che potrebbe portare il presidente Usa all’impeachment, come uomo chiave per il 5G. Blair guiderà la politica internazionale per le telecomunicazioni, che per la maggior parte riguarda - appunto - gli standard di quinta generazione.

Chi è Robert Blair

Robert Blair è il vice capo dello staff della Casa Bianca. È coinvolto nello scandalo Ucrainagate (LE TAPPE DEL CASO) e i democratici ne hanno chiesto la testimonianza nell'ambito dell'indagine per l'impeachment di Trump (I MOTIVI). Una richiesta caduta nel vuoto. Blair faceva parte del ristretto gruppo di funzionari presente alla telefonata del 25 luglio fra il presidente Usa e il leader dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, quella al centro della messa in stato di accusa di Trump. Il tycoon è accusato di aver fatto pressione sul suo omologo ucraino affinché annunciasse un’indagine sull’ex vice presidente americano, e potenziale candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden e sul figlio Hunter, ex manager di un’azienda ucraina del gas finita sotto inchiesta per un caso di corruzione. Il procuratore che indagava era stato rimosso al tempo in cui Biden era vicepresidente Usa con delega sull’Ucraina. L’obiettivo di Trump, secondo i democratici, sarebbe stato quello di ottenere un vantaggio politico.