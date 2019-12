"La logica del mondo è dare per avere", mentre l'amore di Dio è "un dono che arriva gratis": così papa Francesco nel corso della sua omelia nella notte di Natale a San Pietro (LE FOTO). Dio, ha proseguito il Pontefice, è "venuto tra noi mentre non eravamo all'altezza. Natale ci ricorda che Dio continua ad amare ogni uomo, anche il peggiore". Insomma, Dio "ti ama e basta. Il suo amore è incondizionato, non dipende da te. Puoi avere idee sbagliate, puoi averne combinate di tutti i colori, ma il Signore non rinuncia a volerti bene". Perciò bisogna avere "coraggio, non smarrire la fiducia, non perdere la speranza, non pensare che amare sia tempo perso" e neppure avere paura, perché "gli uomini che sono smarriti e inadeguati, sono agli occhi di Dio oggetto di amore senza fine". Le immagini della messa a San Pietro