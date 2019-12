Almeno 11 persone sono morte e oltre 300 sono state costrette a ricorrere alle cure ospedaliere, dopo aver bevuto lambanog, un liquore al cocco molto popolare nelle Filippine. Lo riporta il sito dell'agenzia Reuters. La bevanda potrebbe essere stata adulterata con alti livelli di metanolo. Il Dipartimento della Salute filippino sta conducendo le analisi sul sangue degli intossicati e sui campioni di liquore raccolti. Molte delle vittime avevano partecipato a feste durante l'ultimo fine settimana nella città di Rizal, a sud-est di Manila, nella provincia di Laguna. Tutti avrebbero bevuto la stessa marca di liquore che era stata acquistata nella zona. Altri avvelenamenti si sono registrati anche a Quezon, città vicina alla capitale.

Vietata temporaneamente la vendita di lambanog

Il governatore di Laguna Ramil Hernandez, con un post su Facebook, ha vietato temporaneamente la vendita e l'acquisto di lambanog. Nove dei feriti sarebbero in condizioni critiche, secondo quanto ha spiegato Jose Jonas Del Rosario, portavoce del Philippine General Hospital della capitale Manila, dove si trova gran parte delle persone intossicate dal liquore. "Abbiamo chiesto a molti dei nostri medici in congedo per ferie di rientrare al lavoro solo per occuparsi dei pazienti", ha aggiunto.

L'utilizzo del metanolo

La produzione e la vendita non regolamentate di lambanog sono comuni nelle Filippine, l'alcolico è spesso prodotto illegalmente con additivi pericolosi. La Food and Drug Administration (FDA) del Paese ha precedentemente avvertito dell'uso pericoloso e proibito del metanolo come additivo nelle birre domestiche. Alcuni produttori utilizzano il metanolo, perché significa maggior volume e dunque maggiori profitti, hanno spiegato i medici locali. Un anno fa, la FDA e la polizia sono state impegnate nell'individuare e confiscare lambanog non registrato che veniva apertamente venduto al pubblico.