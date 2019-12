È allarme in Ecuador dopo che una chiatta che trasportava più di 2200 litri di carburante si è rovesciata alle Galapagos. L'incidente è avvenuto in un porto dell'isola San Cristobal, la più orientale dell'arcipelago: una gru è crollata mentre caricava un container sull'imbarcazione, e con un effetto domino anche la chiatta si è destabilizzata fino ad affondare con tutto il carico.

Rischio ecologico

Nel Paese sudamericano sono stati attivati i protocolli d'emergenza per contenere l'impatto ambientale della fuoriuscita di diesel. Personale militare e ambientalisti stanno realizzando barriere di contenimento e usando panni assorbenti per ridurre il rischio ecologico. Lo ha comunicato sui social l'amministrazione del Parco nazionale delle Galapagos. Il ministro dell'Ambiente, Raul Ledesma, dal canto suo, ha assicurato che il governo ha intrapreso "azioni immediate".

Un ecosistema unico

Come ricorda la Cnn, l'arcipelago delle Galapagos è un sito Unesco ed è uno tra gli ecosistemi più ricchi e scientificamente importanti al mondo, dove si possono trovare specie inesistenti altrove. Charles Darwin fece ricerche in quell'area, poi rivelatesi fondamentali per formulare la sua teoria dell'evoluzione.