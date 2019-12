Tredici feriti, di cui quattro gravi: è il bilancio di una sparatoria avvenuta a una festa casalinga alla periferia sud di Chicago, negli Stati Uniti. Lo riferisce la polizia, secondo cui la causa è stata una lite a un evento "dato in memoria di una persona uccisa in aprile": per la precisione era in onore di Lonell Irvin, ucciso a 22 anni durante un tentato furto d'auto. Le persone rimaste colpite hanno un'età tra i 16 e i 48 anni. Due persone sono sotto interrogatorio: una, al momento dell’arresto, era in possesso di un’arma, mentre l'altra risulta ferita. La sparatoria, secondo quanto riporta Cnn, è avvenuta verso le 12:35, ora locale.

Sarebbe un episodio isolato

Il capo della pattuglia intervenuta sul posto, Fred Waller, ha detto che la sparatoria, avvenuta nell'area di Englewood, è cominciata dentro una casa, poi quando gli ospiti sono scappati all'esterno sono stati sparati altri colpi. Waller ha descritto l'episodio come un "incidente isolato" e non crede che la lite sia legata al mondo delle gang.

Data ultima modifica 22 dicembre 2019 ore 14:59