In cinque giorni hanno raccolto con una colletta 600mila euro, con cui hanno comprato uno zoo nella Bretagna, nel nord-ovest della Francia, per liberare gli animali e trasformare la struttura in centro di riabilitazione veterinario. È l’impresa realizzata dalla Ong Rewild grazie al sito web gofundme.com, dove oggi sono stati superati i 650mila euro di offerte grazie alla partecipazione di oltre 22.200 persone.

Il creatore di Meetic il donatore più generoso

Il donatore più generoso è stato l’uomo d'affari francese Marc Simoncini, creatore del sito di incontri Meetic, che ha contribuito a raggiungere la cifra con una donazione di 250mila euro. Rewild ha lanciato la colletta pubblica cinque giorni fa per acquisire lo zoo di Pont-Scorff, rilasciare i suoi 560 animali selvatici per essere portati nel loro ambiente originale e, dopo i lavori necessari, rendere quel luogo un centro per riabilitare gli animali del traffico illegale e sequestrati dalla giustizia. Il contratto per la vendita della struttura è stato firmato con il proprietario il 16 dicembre e la Ong aveva tempo un anno e mezzo per ottenere 600mila euro.

La Ong denuncia: alcuni animali in stato "preoccupante"

L'organizzazione ha dichiarato che manterrà la raccolta aperta per poter disporre dei fondi necessari per il funzionamento immediato dello zoo fino a quando non sarà in grado di avviare il progetto pianificato. Rewild stima che dovrà versare circa 100mila euro al mese per pagare dipendenti, cibo e cura degli animali, alcuni dei quali, ha dichiarato, sono in uno stato "preoccupante".