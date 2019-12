Las Vegas, incendio in un motel: 6 morti e 13 feriti

Sono 6 le vittime di un incendio divampato all'alba di sabato in un motel nel centro di Las Vegas. Da quanto si apprende, ci sarebbero anche 13 feriti, cinque dei quali sono in gravi condizioni. Il rogo è scoppiato nel primo dei tre piani dell’edificio e sarebbero stati diversi i residenti che si sono appesi alle finestre in attesa dell’arrivo dei pompieri. Alcuni di loro si sarebbero lanciati nel vuoto ferendosi.

Forse i fornelli usati per scaldarsi la causa del rogo

La causa dell’incendio non è ancora stata accertata, ma i vigili del fuoco che sono intervenuti ritengono che si sia trattato di un incidente: alcuni residenti, riporta la Cnn, hanno riferito che l'edificio non ha il riscaldamento e che qualcuno potrebbe aver usato i fornelli per scaldarsi.