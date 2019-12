Usa, sparatoria in North Carolina: due morti e due feriti

Due dipendenti comunali sono morti e altri due sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta in North Carolina, in un edificio pubblico a Winston-Salem. Lo riportano i media americani, citando le autorità locali, secondo cui la situazione è stata stabilizzata. Non sono stati ancora forniti ulteriori dettagli sulla dinamica dell'episodio ma in base a quanto riferito dal city manager della città, Lee Garrity, i due feriti sarebbero in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Winston-Salem è una cittadina di circa 245mila abitanti che si trova al centro del North Carolina.

Un testimone: "Scena spaventosa"

In base a quanto riporta la Nbc, un testimone avrebbe raccontato di aver assistito ad una scena "spaventosa in cui diversi colpi di pistola sono stati sparati mentre la gente correva cercando di mettersi in salvo". Un altro testimone citato da Associated Press, invece, ha detto: "Non ho ben capito cosa stesse succedendo, ho solo pensato a scappare via. Dopo la sparatoria e l'arrivo della polizia mi sono sentito come paralizzato. È un giorno davvero difficile, è stato devastante".

