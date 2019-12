La città di New York è stata colpita lo scorso 18 dicembre da una breve ma intensa bufera, nota come snow squall. Tutto è durato meno di trenta minuti, ma è bastato per ricoprire Central Park di 1 centimetro di neve. Manhattan è stata investita anche da forte raffiche di vento. Il fenomeno meteorologico è stato ripreso da una telecamera del One World Trade Center, il grattacielo che sovrasta la metropoli. Nel video si vede una nube di vento e neve che avvolge gli edifici.

L'allarme

Il Servizio meteorologico nazionale degli Stati Uniti (Nws) aveva diramato un'allerta per l'arrivo della bufera su New York, avvisando la popolazione che ci sarebbe stata "zero visibilità" a causa di raffiche di neve e vento fino a 60 chilometri orari. Lo riporta il Washington Post, che sottolinea come la stessa struttura abbia anche ricordato l'alto pericolo di incidenti dopo lo snow squall, che ha reso scivolose le strade.