Re Jigme Khesar, sovrano del Bhutan, e sua moglie la regina Jetsun Pema aspettano un bambino. Si tratta del secondo per la famiglia reale che governa quello che è stato riconosciuto come il Paese più felice del mondo. L'arrivo del secondogenito è atteso per la primavera del prossimo anno.

L'annuncio

Il monarca, 39 anni, ha dato la notizia al suo popolo durante il discorso per la Giornata nazionale del Bhutan, la ricorrenza in cui il Paese celebra la sua cultura e rende omaggio ai re passati, presenti e futuri. Il secondo figlio della coppia reale sarà il secondo in linea di successione al trono. La famiglia reale ha divulgato la notizia anche sui canali social ufficiali. Se sarà una bambina, potrebbe essere superata dall'arrivo di un fratellino più giovane.

Il principe dragone e la sua royal family

La sovrana Jetsun Pema, 29 anni, ha già un figlio maschio, Jigme Namgyel Wangchuck, che oggi ha quattro anni. Il primogenito della casa reale del Bhutan è stato soprannominato "il principe dragone". È stato presentato in pubblico secondo il cerimoniale buddista e locale. Solo alcuni mesi dopo la sua nascita sono stati diffusi alcuni suoi scatti. Il re Jigme Khesar ha sposato Jetsun Pema nell'Ottobre 2011, a Punakha Dzong. Alla cerimonia sono seguiti festeggiamenti pubblici a Thimphu e Paro. Jigme Khesar è diventato re nel dicembre 2006, dopo che suo padre Jigme Singye Wangchuck ha abdicato in suo favore. Dopo il matrimonio Jetsun Pema è diventata la più giovane regina al mondo. Col tempo, grazie alla sua classe ed eleganza, si è anche guadagnata il soprannome di Kate Middleton d'Oriente.