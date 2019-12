E' successo durante la recita di natale in una scuola di Maldon, nella contea di Essex, in Inghilterra: una bambina di 5 anni si è fatta fotografare dalla mamma mentre le mostrava il dito medio.



La madre: "la bimba non conosce il significato del gesto"

A riportare la notizia il Daily Mirror, sollevando un caso che ha puntualmente scatenato i 'social'. "Le persone ridevano - ha dichiarato la madre della piccola - io pensavo 'per favore basta', ma lei continuava a sollevare il dito, come per dire 'mamma, guardami'. E' stato divertente, ma lo stava facendo innocentemente", cercando di spiegare come la bambina non fosse consapevole del gesto che stava facendo.