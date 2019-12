Centinaia di Clown in marcia a passo di danza fino al Santuario della Vergine di Guadalupe a Città del Messico. Come si vede nel video, i pagliacci hanno riempito le strade della città per l'annuale pellegrinaggio alla Basilica di Nostra Signora Guadalupe dove è stata celebrata una messa in suo onore. Una tradizione che va avanti da oltre 30 anni per chiedere alla Vergine di proteggere le famiglie.

La tradizione

Nostra Signora di Guadalupe (in lingua spagnola: Nuestra Señora de Guadalupe) è l'appellativo con cui la Chiesa Cattolica venera Maria in seguito ad un'apparizione avvenuta in Messico nel 1531. Secondo il racconto tradizionale, tra il 9 e il 12 dicembre 1531, sulla collina del Tepeyac a nord di Città del Messico, Maria apparve più volte a Juan Diego Cuauhtlatoatzin, uno dei primi aztechi convertiti al Cristianesimo.