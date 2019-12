Asta record per il primo mantello di "Superman", quello indossato dall'attore Christophe Reeve nel film cult del 1979 diretto da Richard Donner, venduto per 193.750 dollari a Beverly Hills, in California. Lo ha annunciato la casa d'aste Julien's Auctions, specializzata in souvenir e oggetti da collezione legati a Hollywood e ai suoi idoli.

Sei mantelli con la "S"

In totale, sono sei i mantelli rossi con la "S" gialla cucita in nero utilizzati nelle le riprese del film. Tra i circa 400 oggetti messi all'asta da Julien's Auctions, hanno trovato acquirenti diversi costumi di 'Star Trek', come l'uniforme indossata dall'attore Patrick Stewart nel ruolo di capitano Jean-Luc Picard, battuto per 28.800 dollari, e il costume di scena romulano fatto su misura per Leonard Nimoy (Spock) in "Star Trek: The Next Generation" (20.000 dollari). La tuta da acchiappafantasmi del dottor Raymond Stantz, indossata da Dan Aykroyd durante le riprese di Ghostbusters II, è arrivata a 32.000 dollari. E' rimasta invece invenduta la pipa fumata dall'hobbit Bilbo (Ian Holm) in "Il Signore degli Anelli".