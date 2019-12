Cina, l'incredibile fenomeno dei pilastri di luce. VIDEO

Nel cielo sopra la città di Xilinhot, in Cina, sono comparse delle splendide colonne di luci colorate. Si tratta di uno splendido effetto ottico visibile di notte, quando minuscoli cristalli di ghiaccio sospesi in aria riflettono le sorgenti luminose poste a terra, come lampioni e insegne di hotel. Gli abitanti hanno sfidato l'intenso freddo (24 gradi sotto zero) per immortalare lo spettacolo, cominciato alle 20 ore locali del 17 dicembre e continuato fino al mattino dopo. Il fenomeno si è manifestato anche nella notte precedente, in cui il buio pesto si è trasformato in una miscela di blu, arancione, viola e giallo. Natale 2019, luci natalizie per svelare il sesso del nascituro. VIDEO