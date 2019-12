Sono fatte di foglie verdi o essiccate: sono le cannucce eco-sostenibili prodotte per la prima volta in Vietnam. Tran Minh Tien ha messo su una piccola impresa nella provincia meridionale di Long An, nel delta del Mekong, che produce questi oggetti biodegradabili.

Scadenza di sei mesi

Come si vede nel video, gli steli vengono raccolti, lavati e tagliati, poi ripuliti. Non vengono trattati con prodotti chimici o conservanti, così da non alterare il sapore delle bevande. Essendo composte da fibre vegetali hanno una scadenza, di 6 mesi, e se masticate dopo l'uso aiutano l'igiene dentale. Dal 2017 ne vengono prodotte circa 3000 al giorno, che attraverso l'e-commerce vengono distribuite in tutto il mondo.