John e Charlotte, sposati da 80 anni: la coppia più longeva vivente

Si chiamano "nozze di quercia" e forse non tutti ne conoscono il significato: corrispondono infatti a 80 anni di matrimonio, una longevità cui - per questioni di aspettativa di vita oltre che di pazienza - è difficile arrivare.

Nozze di quercia

A tagliare il traguardo da record, che sarà festeggiato il 22 dicembre 2019, sono John e Charlotte Henderson, 106 anni lui e 105 lei, che si sono guadagnati il titolo di coppia più longeva del mondo riconosciuto dal Guinnes dei primati anche grazie all'iniziativa del nipote, racconta la Cnn. Quando si sono conosciuti correva l'anno 1939, alla Casa Bianca c'era Franklin Delano Roosevelt da poco rieletto per il suo secondo mandato e la Seconda Guerra mondiale era appena cominciata.

A bordo di una Roadster

L'incontro è avvenuto ai tempi dell'Università, nel 1934, durante una lezione di zoologia, le nozze cinque anni dopo. Poi lei è diventata maestra elementare, lui ha allenato squadre di basket e lavorato in una compagnia petrolifera. Vivono in Texas, da una decina d'anni in una residenza per anziani. Non hanno figli, ma nonostante i tanti anni di unione non sembrano aver perso il romanticismo: per festeggiare l'importante anniversario lui le comprerà un mazzo di fuori e la porterà in giro sulla sua Roadster del 1920, la stessa che comprò a 26 dollari per il loro primo appuntamento.