Essere al posto giusto, nel momento giusto. È quello che è accaduto a Ryan Peterson, uscito il 3 dicembre per pattinare durante la pausa pranzo, si è ritrovato a essere un eroe per tre cerbiatti bloccati nel ghiaccio del lago Ontario, in Canada. Peterson si è accorto del pericolo in cui si trovavano gli animali e ha subito capito che salvarli era una corsa contro il tempo. Così è andato a prendere delle cime. Il ghiaccio era troppo sottile per qualsiasi tipo di veicolo, quindi l'unico modo per cercare di salvarli erano i pattini. L'uomo è quindi riuscito a legare le cime intorno al collo di ogni cerbiatto e a trascinarli fino al bordo del lago ghiacciato, dove i tre sono riusciti a alzarsi. I due cerbiatti più giovani, ha raccontato Peterson, si sono alzati e sono riusciti a scappare, il terzo invece zoppicava, forse per una ferita alla zampa. L'uomo ha chiamato l'"Ontario Natural Resources Ministry", ma la risposta è stata che poiché il lago non era interamente ghiacciato, non era sicuro recarsi sul posto.