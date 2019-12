Incendia auto davanti a un ristorante e si ustiona: VIDEO

Forse un dispetto o una vendetta, ma alla fine il suo gesto gli si è ritorto contro. Nelle prime ore di domenica 15 dicembre una telecamera riprende un uomo mentre appicca il fuoco su un'auto parcheggiata fuori un ristorante. Siamo in un sobborgo della capitale parigina, a Courbevoie. Subito dopo -come racconta Storyful- l'uomo si è incendiato anche una parte dei suoi pantaloni e i suoi stessi piedi. Il piromane si trova davanti alla steakhouse e si vede nel momento in cui inizia a inzuppare la macchina di carburante. Un testimone ha affermato di aver chiamato subito i vigili del fuoco per domare le fiamme e soccorrere lo stesso piromane in difficoltà. Il ristorante ha riaperto stesso domenica sera, nonostante la facciata sia stata danneggiata dall'incendio. Sono ancora in corso le indagini della polizia francese per capire le cause del gesto.