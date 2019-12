Un vasto incendio ha colpito il Wollemi National Park, in New South Wales, in Australia, bruciando oltre 378 ettari. I pompieri hanno girato immagini impressionanti: si vedono le fiamme che si sprigionano da dentro il bosco e superano le cime degli alberi. Le autorità hanno avvertito gli abitanti che si trovano ancora in diversi comuni dell’area colpita dall’incendio che è troppo tardi per andare via, poiché le fiamme continuano a crescere e a estendersi. Il servizio meteorologico australiano ha lanciato un’allerta per condizioni di caldo estreme nel sud dell’Australia per i prossimi giorni. Australia, l'opossum salvato dagli incendi mangia una banana. VIDEO