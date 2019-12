In un'asta online è stata venduta la bottiglia di whisky più grande del mondo. Alta circa 1,5 metri, contiene 105,3 litri, l'equivalente di circa 150 bottiglie standard, ed è stata acquistata per 15mila sterline (circa 18.000 euro). L'articolo, prodotto nell'agosto 2009 dalla distilleria Tomintoul, faceva parte di un'asta di Natale online sulla piattaforma Just Whisky che si è conclusa nella serata del 15 dicembre. Per Graham Crane, il direttore della casa d'aste, si tratta di una "bottiglia di whisky veramente unica".

Nata per essere esposta in un museo

Capace di riempire circa 5.250 bicchierini e con un tappo in sughero di 20 centimetri, ha lasciato nel 2012 per la prima volta la regione scozzese di Speyside, dove è stata prodotta, per essere esposta al pubblico all’interno del 'museo' del whisky di Edimburgo - lo Scotch Whisky Experience. Già allora il suo valore aveva superato le 5mila sterline. Nel 2009, per realizzare e riempire a dovere la bottiglia è stata necessaria una squadra di 14 persone.