Walmart, ritirato il maglione di Babbo Natale con la cocaina. FOTO

Babbo Natale felice davanti a tre strisce di cocaina, con la scritta ambigua Let it snow. Raffigurava questo il maglione rimosso dal sito web di Walmart, la nota catena di negozi statunitense. Non solo: nella descrizione del prodotto si leggeva che la migliore 'neve' viene dal Sud America, e che a Santa Claus "piace divertirsi" con quella di "prima qualità" della Colombia. Come riporta Global News, l'azienda americana - oltre a eliminare l'inserzione - si è scusata: "Non rappresenta i suoi valori e non può aver posto sul sito web".

La Colombia farà causa

L'accostamento alla cocaina non ha fatto piacere alle autorità colombiane, che prima hanno solo minacciato una causa legale e poi hanno deciso di agire concretamente. Secondo quanto riporta il quotidiano El Tiempo, Camilo Gomez Alzate - direttore dell'Agenzia nazionale per la difesa legale (Andje) del Paese sudamericano - ha confermato che sta già lavorando sui documenti per chiedere un risarcimento a Walmart, nonostante il colosso americano abbia rimosso il maglione di dubbio gusto.

"Un'offesa al Paese"

"Il maglione di Walmart è un'offesa al Paese, provoca un danno ai prodotti legali della Colombia ed è un danno alla reputazione del Paese", ha detto Gomez. "È un danno che deve essere riparato, e sebbene Walmart si sia scusata, il danno è stato fatto", ha poi aggiunto. Il direttore dell'Andje vuole destinare l'eventuale risarcimento economico alle fondazioni che supportano le famiglie di militari e polizioti morti o rimasti feriti nella lotta contro il narcotraffico. In aggiunta, verrà richiesto a Walmart di fare pubblicità a favore dei prodotti legali della Colombia.