Scozia, il tir si ribalta sulla volante della polizia: agente vivo per miracolo. VIDEO

È vivo per miracolo il poliziotto che ha visto ribaltarsi un camion sopra la sua volante, in Scozia. Come mostra il video diffuso da Storyful, l'incidente sull'autostrada A1 vicino a East Linton - che ha visto coinvolti lo scorso 10 dicembre un tir e l'auto della polizia - non ha fortunamente conseguenze. Anzi, l'agente è subito uscito dalla vettura e si è sincerato delle condizioni del camionista. "Ho preso un bel respiro, sono sceso e ho controllato che stesse bene. Poi ho avvisato alla radio i miei colleghi per avere assistenza", ha riferito. Insomma, ecco cosa vuol dire 'avere sangue freddo'. Tunisia, incidente a bus turistico: i morti sono 26