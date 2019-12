Australia, i primi passi del canguro rimasto orfano. VIDEO

Tenera e impacciata come una bambina che ha appena imparato a camminare. Un rifugio per canguri in Australia ha immortalato così Teddy - una cucciola rimasta orfana - mentre impara a reggersi in piedi. Nel video diffuso da Storyful, si vede la marsupiale che fa ancora fatica a muoversi, tanto da appoggiarsi alla mano di un impiegato del centro.

Senza mamma

I canguri restano per i primi nove mesi di vita nel marsupio della mamma. Per far fronte alla particolare situazione di Teddy, il rifugio ha creato una 'tasca' artificale dove tenerla protetta. All'animale sono state anche applicate delle sostanze idratanti per tenerla umida, ricreando così le condizioni tipiche del marsupio della mamma.