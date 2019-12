Nel giorno in cui un tribunale ha sancito formalmente l’adozione di un bambino statunitense di 5 anni, di nome Michael, la sua intera classe di scuola materna si è presentata all’udienza per accompagnarlo e sostenerlo in un momento così importante. É accaduto nel tribunale della contea di Kent, in Michigan, e l’emozionante storia ha presto fatto il giro del mondo: una foto condivisa sul profilo Facebook del Tribunale mostra Michael in una posa rilassata, accanto ai suoi genitori adottivi, Andrea Melvin and Dave Eaton. Dietro, si vedono i compagni di asilo che alzano dei cuoricini rossi di carta attaccati a dei bastoncini di legno. L’immagine è stata condivisa più di 110mila volte.

La foto di Michael e dei genitori adottivi durante l'udienza (Pubblicata sulla Pagina Facebook del tribunale della contea di Kent)

Gli interventi dei bambini: "Amiamo Michael"

A organizzare la partecipazione della classe d’asilo è stata la maestra di Michael che alla giudice, assieme ai suoi bimbi, ha spiegato il motivo della loro presenza: "Anche noi facciamo parte della famiglia di Michael, non potevamo mancare questo momento”. Come riporta la Bbc, durante l'udienza, ogni bambino si è presentato e ha spiegato perché avevano deciso di essere lì. "Michael è il mio migliore amico", ha detto un bambino di nome Steven. "Mi chiamo Lily e amo Michael", ha detto una bambina alla giudice Patricia Gardner, che per l'occasione indossava una collana di decorazioni natalizie.

L’adoption day

Tutti i presenti sono scoppiati in un fragoroso applauso quando la giudice ha permesso a Michael e ai suoi genitori di battere il martello processuale, formalizzando così legalmente l’adozione. Il 5 dicembre, per il tribunale del Kent, non è stato un momento emozionante solo per via dell'udienza di Michael. Infatti quel giorno, sui social del tribunale è stato rinominato l' 'adoption day' visto che altri 36 bambini hanno potuto ufficialmente essere adottati.