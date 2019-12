Incendi in Australia, i vigili del fuoco guidano tra le fiamme. VIDEO

Non si placano gli incendi che stanno devastando l’Australia sud-orientale (FOTO - VIDEO): sono ancora cento i roghi in corso nel New South Wales, secondo il Rural Fire Service dello Stato. I vigili del fuoco continuano ad affrontare condizioni pericolose a causa delle fiamme che hanno provocato una serie di allerte. È il caso dei pompieri di Silverdale, che si sono ritrovati a percorrere una strada avvolta dal fumo con le fiamme da entrambi i lati della careggiata, come mostra un video pubblicato sulla piattaforma Storyful.

Abitazioni minacciate dalle fiamme

In un post su Facebook, i vigili del fuoco hanno spiegato che gli uomini stavano intervenendo per “proteggere le proprietà minacciate" a Oakdale, nella periferia sud-ovest di Sydney. Un altro incendio nella zona intorno al fiume Green Wattle Creek, che minacciava le abitazioni in diversi sobborghi e città, ha costretto all'evacuazione dell'area. L'incendio ha bruciato oltre 35.000 ettari.