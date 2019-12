Greta Thunberg è salita a bordo del Lusitania, il treno notturno che collega Lisbona a Madrid, diretta verso la capitale spagnola dove oggi parteciperà alla Marcia per il Clima a margine della Cop25. Letteralmente inseguita da cameraman e fotografi, la sedicenne svedese è riuscita a schivare tutti: ha preso il treno partito alle 22:30 dalla stazione di Santa Apolonia, nella capitale portoghese, in mezzo a un delirio di giornalisti, telecamere e fotografi, ma non è riuscita a evitare che sul treno salissero anche numerosi rappresentanti della stampa.

L'arrivo martedì a Lisbona

Martedì 3 diecembre la giovane era arrivata a Lisbona, dopo 21 giorni di traversata dell'Atlantico dagli Stati Uniti. Greta, che non prende l'aereo per evitare le emissioni di gas inquinanti,ha attraversato l'oceano a bordo di un catamarano con l'obiettivo di arrivare a Madrid in tempo per partecipare alla marcia per il clima e al vertice sui cambiamenti climatici (che la Spagna si è offerta di ospitare dopo che il Cile si è rittirato per le proteste anti-governative).

Per il viaggio offerto anche un asino

Escluso un veicolo elettrico e le offerte più stravaganti (persino quella di percorrere a bordo di un asino i 600 chilometri che separano le due capitali iberiche) l'attivista si è orientata per il Lusitania, il treno-hotel della Renfe che impiega più di 10 ore per fare 17 fermate. A Madrid, Greta Thunberg parteciperà a una manifestazione ma terrà anche una conferenza stampa alla Casa Encendida con altri membri del movimento Fridays for Future e Juventud por el Clima.