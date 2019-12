La Germania ha annunciato l'espulsione di due diplomatici russi dopo che la Procura federale ha fatto sapere che dietro l'uccisione in un parco di Berlino di un ex comandante ribelle ceceno, di nazionalità georgiana, potrebbe esserci il governo di Mosca. Zelimkhan Khangoshvili era stato stato ucciso il 23 agosto scorso, presumibilmente da un russo, arrestato poco dopo. I due diplomatici sono stati dichiarati dal ministero degli Esteri tedesco 'persone indesiderate con effetto immediato'. Secondo la ricostruzione di Der Spiegel la decisione del ministero degli Esteri di espellere due funzionari russi dei servizi segreti è stata presa in seguito alle informazioni assunte dalla procura federale di Karlsruhe e pubblicate sul suo sito internet.

Mosca: "risponderemo in modo simmetrico"

Questa mattina è stato convocato l'ambasciatore russo a Berlino cui è stata comunicata verbalmente la richiesta di espulsione. La ragione sarebbe la mancata collaborazione di Mosca nell'indagine sull'omicidio. La procura federale, che si occupa di sicurezza interna e internazionale, ha confermato in un comunicato ufficiale di avere prove sufficienti per ritenere che l'uccisione sia stata compiuta "o per conto delle autorità statali russe o per conto della Repubblica cecena autonoma, parte della Federazione russa". Non si è fatta attendere la replica di Mosca, che attraverso una nota del Ministero degli Esteri, ripresa dalla Tass, fa sapere che considera le dichiarazioni della Germania e l'espulsione dei diplomatici russi infondate e un atto ostile e che “risponderà in modo simmetrico”.