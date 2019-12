Nudi, un corpo sopra l’altro, macchiati di sangue finto, immobili come morti. Un gruppo di animalisti ha inscenato questa performance domenica 1 dicembre in piazza Catalogna, a Barcellona, per protestare contro la vendita e l’uso di pelle e pelo di animali nell’industria dell’abbigliamento. "Quante vite per un cappotto?", si legge su un cartello esposto durante la performance. Nel video - diffuso dalla piattaforma Storyful - una donna, che giace sul mucchio di corpi nudi, grida in un megafono: "Gli animali hanno bisogno della loro pelle, tu no”. E ancora: "La crudeltà non è eleganza". Secondo i media locali, gli animalisti hanno chiesto al governo spagnolo di vietare l’uso di pelle animale nell’industria dell’abbigliamento. Giornata mondiale degli animali, i VIDEO più belli e divertenti