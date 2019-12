Un milione di dollari in beneficenza se Donald Trump diventa vegano per un mese. È questa la sfida lanciata dall’organizzazione non-profit “Million Dollar Vegan” e da “Animal Hero Kids” al presidente degli Stati Uniti. “Make America healthy again”, questo lo slogan scelto per l’iniziativa in cui si chiede a Trump di riportare l’America in salute scegliendo un’alimentazione vegana per il mese di gennaio e incoraggiando i suoi concittadini a fare altrettanto.

Nel febbraio 2019 la sfida a Papa Francesco

Gli organizzatori, che a febbraio scorso fecero una proposta simile a Papa Francesco per una Pasqua vegana, offriranno il denaro in beneficenza a una o più associazioni di veterani statunitensi. La campagna ha il supporto di alcuni dei più importanti medici e ricercatori Usa. A guidare l’iniziativa è il piccolo Evan, presidente di Animal Hero Kids e ambasciatore di Million Dollar Vegan.

Assegno pronto in un'ora se Trump accetta la sfida

Il gruppo che ha lanciato la sfida si è detto pronto a firmare l’assegno nell’arco di un’ora se il Presidente confermerà il suo impegno su Twitter. “Le donazioni per questa causa sono già su un deposito a garanzia, quei soldi vengono offerti con l’obiettivo di ispirare non solo gli abitanti degli Stati Uniti ma del mondo intero, affinché rivedano le proprie scelte alimentari e migliorino la propria salute”. La precedente campagna, ammette l’organizzazione, “nonostante abbia ottenuto oltre mille articoli stampa in tutto il mondo, l’incontro con un alto prelato della Segreteria di Stato Vaticana e la benedizione papale”, non ha ottenuto un riscontro concreto da Bergoglio.