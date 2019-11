Virgil Griffith, 36enne, esperto di criptovalute, cittadino americano con residenza a Singapore, è stato arrestato giovedì 28 novembre dall'Fbi a Los Angeles. L'uomo è accusato di aver aiutato la Corea del Nord a usare la tecnologia blockchain in violazione delle sanzioni americane. Gli agenti lo hanno fermato per essere andato a Pyongyang e aver effettuato una conferenza su come usare le criptovalute.

L'accusa: "Sue informazioni potrebbero favorire riciclaggio"

"Ha fornito informazioni tecniche alla Corea del Nord sapendo che avrebbero potuto aiutare il paese nel riciclaggio di denaro e nell'evadere le sanzioni. Facendo questo, Griffith ha messo a rischio le sanzioni varate dal Congresso e dal presidente per mantenere la massima pressione sul pericoloso regime della Corea del Nord", ha affermato il procuratore del Distretto sud di New York, Geoffrey Berman.

Chi è Virgil Griffith

Griffith è famoso per aver sviluppato oltre 10 anni fa "Wikiscanner", un programma per individuare le modifiche dolose sulle voci dell'enciclopedia online Wikipedia. Nel suo sito internet virgil.gr, Griffith si descrive così: "Lavoro per la Fondazione Ethereum in progetti speciali e ricerche. In una vita precedente, ero uno scienziato della Caltech alla ricerca della complessità neurale. Prima di questo, ero un hacker. I miei obiettivi sono individuare la corruzione, frenare gli abusi di potere e assicurare che l'era digitale non diventi mai una distopia digitale". Ad agosto 2019, Griffith sul suo account Twitter ha postato una foto del suo visto per l'ingresso in Corea del Nord.