Fridays for Future, in piazza anche per il Black Friday

Quest’anno il Black Friday dovrà vedersela con un altro venerdì famoso, quello dei Fridays for Future, i giorni di sciopero per il cambiamento climatico lanciati da Greta Thunberg che hanno ormai fatto il giro del mondo. Cominciano Sidney e Tokyo, attesa la Spagna dove si terrà la COP25, in Italia l’hashtag è già #BlockFriday (GLI AGGIORNAMENTI - LE FOTO: IN ITALIA E NEL MONDO).

Perché la data di venerdì 29 novembre

La data del 29 novembre è stata scelta perché cade esattamente a una settimana dalla COP25 (United Nations Climate Change Conference), la conferenza Onu sui cambiamenti climatici che si terrà dal 2 al 13 dicembre a Madrid, in Spagna. Ma non è certamente un caso che sia stato scelto anche il Black Friday, emblema dello stile di vita consumistico.

Manifestazioni in tutto il mondo, oltre 130 in Italia

In Italia si sciopera a Milano, Roma, Napoli, con una mappa ufficiale che registra 138 piazze. Per questo movimento ormai diventato trasversale, allo sciopero non aderiranno solo studenti, ma chiunque vuole protestare per le condizioni del Pianeta, tutti con l’hashtag #BlockFriday. Non si contano le manifestazioni in tutto il mondo. Tra le prime città a cominciare ci sono Sidney e Tokyo, ma nell’arco della giornata aderiscono altre centinaia di città. Le più attese sono le manifestazioni spagnole, dove tra una settimana si terrà la COP25 e dove il 6 dicembre, a Madrid, è stata indetta un’altra grande manifestazione. Poi tante altre città Europee e ancora molte oltreoceano.

"Il Black Friday è il momento perfetto"

"Torniamo in piazza con Fridays for Future perché vogliamo un altro mondo in cui vivere, libero dalla minaccia del cambiamento climatico – ha spiegato Giacomo Cossu, coordinatore nazionale di Rete della Conoscenza -. Il Black Friday è il momento perfetto per denunciare un sistema economico fondato sullo sfruttamento sconsiderato dell'ambiente e dei lavoratori per produrre merci inutili a prezzi bassi. Vogliamo un cambiamento radicale del sistema economico, perciò dalle piazze di domani lanceremo un messaggio ai potenti del mondo che si riuniranno dal 2 al 13 dicembre alla COP25 di Madrid: basta propaganda, non c'è più tempo".