"Sono sopravvissuta alla violenza domestica". Con un video su Instagram, Melissa Benoist, star di "Supergirl", ha confessato i soprusi subiti durante una sua precedente relazione. L'attrice ha raccontato che l'abuso sarebbe iniziato come una "manipolazione emotiva", con il compagno che spesso le faceva scenate di gelosia, le chiedeva di cambiare il suo modo di vestire e controllava i suoi dispositivi elettronici.

Gli abusi sono durati per mesi

Nel video di 14 minuti, la 31enne Benoist ha parlato dell'inizio della sua storia con l'ex fidanzato che sarebbe cominciata in un momento della sua vita in cui era appena uscita da una relazione e non ne stava cercando un'altra. Dopo essere diventati amici, l'attrice e l'uomo hanno iniziato a frequentarsi. Il partner, però, era spesso geloso, guardava i suoi dispositivi, si arrabbiava quando parlava con altri uomini, le chiedeva di cambiare vestiti in modo che altri non la guardassero e si infuriava quando Melissa interpretava scene romantiche al lavoro. "Il lavoro in generale è stato un argomento delicato - ha rivelato la star - non voleva che baciassi o avessi scene d'amore con uomini". L'attrice avrebbe perciò iniziato a "rifiutare audizioni, offerte di lavoro, provini e amicizie", perché non voleva ferirlo.

Aggressioni fisiche: "Trascinata per i capelli, sbattuta contro il muro"

Dalle scenate l'ex compagno è passato alle aggressioni fisiche. Il primo episodio sarebbe accaduto dopo 5 mesi di relazione, quando l'uomo ha gettato un frullato in faccia a Melissa. L'attrice ha poi confessato di aver mantenuto il segreto sull'incidente per varie ragioni: vergogna, paura di essere nuovamente maltrattata e riluttanza ad ammettere cosa le stesse accadendo. "Ho imparato come ci si sente a essere bloccati e schiaffeggiati ripetutamente, un pugno così forte che ho sentito l'anima uscire fuori, sono stata trascinata per i capelli sul marciapiede, sbattuta contro il muro", ha detto nel video. Benoist ha affermato di essere diventata a sua volta violenta per respingere gli attacchi dell'uomo fino a quando, dopo l'ennessima aggressione che le ha distrutto il naso e rotto il bulbo oculare lasciandole danni alla vista, l'attrice è riuscita a chiudere la relazione. Melissa non ha fatto il nome del suo abusatore, ma ha raccontato solo che è più giovane di lei. La star è stata legata al fotografo Nick Vorderman, 37 anni ed è stata sposata con l'attore Blake Jenner di 27 anni. Attualmente, invece, è sposata con l'attore 31enne Chris Wood.