Incidente sfiorato alla parata della Festa del Ringraziamento a New York (FOTO). I forti venti che hanno colpito la metropoli americana hanno fatto ondeggiare pericolosamente un pallone aerostatico raffigurante uno schiaccianoci. Nel video diffuso da Storyful, una partecipante alla marcia è stata colpita in testa e, di riflesso, è caduta a terra di schiena, tra le urla della folla. Fortunatamente la donna si è subito rialzata e ha ripreso la sfilata. Proprio nei giorni scorsi, la parata ha rischiato di essere cancellata per le raffiche di vento previste. Thanksgiving, salva la parata a rischio per il vento: palloni in volo a New York. FOTO