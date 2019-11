Sino ad ora si era tenuto lontano dal dibattito per la candidatura in vista delle elezioni Usa 2020. Ma qualcosa sta cambiando. Secondo indiscrezioni, Barack Obama non esclude di scendere in campo e far sentire con prepotenza la sua voce nel caso in cui Bernie Sanders fosse molto in vantaggio nei sondaggi e si avviasse a conquistare la nomination democratica. Il senatore 78enne, per l’ex presidente degli Stati Uniti, sarebbe troppo radicale. Ma c’è di più, Barack Obama sarebbe anche scettico sulla candidatura di Joe Biden, suo vice durante i suoi due mandati e grande amico.

Il retroscena

Lo scenario è tracciato da Politico, che racconta spesso retroscena affidabili. I democratici, scrive il quotidiano Usa, puntano tutto su Obama per fermare il cammino di Trump verso la rielezione ma i giudizi dell’ex presidente arrivano sui dem come una doccia fredda. A oggi, in testa fra i candidati democratici è tornato Joe Biden con il 24% delle preferenze, seguito dal sindaco di South Ben Pete Buttigieg con il 16%. Elizabeth Warren è relegata in terza posizione con il 14%, mentre Sanders ha il 13%. Michael Bloomberg, appena candidato, è al 3% insieme a Kamala Harris e Amy Klobuchar.

Michelle?

E se ci fosse un altro nome da spendere per le prossime elezioni? Fox News in queste ore avanza una ipotesi che sembrava ormai lontana: la discesa in campo di Michelle Obama. "Non scommettete contro Michelle Obama - ha detto l'anchorman Tucker Carlson, uno dei più noti opinionisti politici - . La scorsa settimana ha rilasciato l'ennesima dichiarazione in cui dice di non essere interessata a diventare presidente. Questo è ciò che sostiene, ma ci sono segnali evidenti che può non trattarsi della verità”. Per il giornalista poi probabilmente non è un caso che il nuovo libro di Michelle Obama sia uscito proprio ora e vedrà l'ex first lady impegnata in un lungo tour per promuoverlo.