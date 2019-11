"Vi chiedo di stendere le braccia dell'amicizia e di accogliere quelli che vengono, spesso dopo grandi sofferenze, a cercare rifugio nel vostro Paese". È questo l'appello rivolto da Papa Francesco, in visita in questi giorni in Giappone (FOTO), durante l'incontro con i giovani nella Cattedrale di Santa Maria a Tokyo. Il Pontefice è tornato anche sul tema del nucleare, dopo gli appelli durante la visita a Hiroshima e Nagasaki. Tornando sul disastro di Fukushima, Bergoglio ha parlato di "preoccupazione per il prolungarsi dell'uso dell'energia nucleare", rilanciando la richiesta della Chiesa locale per "l'abolizione delle centrali nucleari". Occorre "prendere decisioni coraggiose e importanti sull'uso delle risorse naturali, e in particolare sulle future fonti di energia", ha affermato il Papa.

Il Papa all'imperatore del Giappone: "A 9 anni piansi per Hiroshima"

A Tokyo il Papa ha incontrato anche l'imperatore del Giappone Naruhito, a cui ha raccontato di aver pianto alla notizia della bomba atomica esplosa a Nagasaki e Hiroshima, quando aveva 9 anni.

"Accogliere quelli che sono fratelli e sorelle"

L'appello del Papa sui rifugiati – ha spiegato Caritas Japan - si inserisce in un quadro di norme "così restrittive che il numero di coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiati nel 2018 è limitato a 42 persone”. Papa Francesco poi ha aggiunto: "So che tra di voi ci sono giovani di altre nazionalità, alcuni di loro cercano rifugio. Impariamo a costruire insieme la società che vogliamo per il domani", ha detto rivolgendosi ai ragazzi riuniti alla Cattedrale di Santa Maria. "Con noi qui - ha aggiunto - c'è un piccolo gruppo di rifugiati; la vostra accoglienza testimonierà che per molti possono essere estranei, ma per voi si possono considerare fratelli e sorelle".

"No alla cultura della paura"

Il Pontefice ha ribadito poi con forza il suo no alla cultura della paura. "La paura - ha sottolineato davanti a giovani giapponesi - è sempre nemica del bene, perché è nemica dell'amore e della pace. Le grandi religioni insegnano tolleranza, armonia e misericordia; non insegnano paura, divisione e conflitti".