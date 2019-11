Un ragazzo di 12 anni affetto da daltonismo ha visto i colori per la prima volta, e si è commosso. La scena è stata ripresa in una classe di Cottonwood in Minnesota, dove Jonathan Jones è riuscito a superare la sua anomalia grazie a un paio di occhiali speciali fatti indossare dall'insegnante di scienze.

Una raccolta fondi per acquistare gli occhiali

Durante l'esperimento, il 21 novembre, era presente in aula anche la madre del ragazzo, Carole. Gli studenti stavano studiando il daltonismo e l'insegnante ha chiesto alla donna di assistere alla lezione. Gli occhiali speciali hanno un costo medio di 350 dollari. Entusiasta del risultato, Carole Jones ha detto di volerne acquistare un paio per il figlio Jonathan e ha annunciato di voler avviare una raccolta fondi, su una pagina GoFundMe, per comprare occhiali anche per altri bambini daltonici che ne hanno bisogno.