A Berlino si fa surf (al coperto) tutto l’anno. VIDEO

A Berlino è possibile fare surf, al coperto, tutto l’anno. Come? Grazie a un sistema artificiale che crea delle onde e permette ai surfisti di non fermarsi mai. In questo modo la città tedesca si allena per il debutto del surf ai Giochi Olimpici.

Onde artificiali per tutti

L’impianto per il surf è stato creato in un vecchio magazzino riconvertito. L’acqua ha una temperatura stabile di 26 gradi. Le onde artificiali non sono tutte uguali, se ne può scegliere la portata: più alte o più basse in base all’esperienza del surfista. Il prezzo per questa esperienza è di 38 euro all’ora.