Si avvicina il giorno del ringraziamento, ma se c'è un tacchino che non è preoccupato per quella data, si trova in Wisconsin. Come dimostrano le immagini di AP, un esemplare che vive nella cittadina di Waukesha, ogni giorno "insegue" il postino che si muove con il suo pulmino tra le strade del centro abitato. Jeff Byrne, intervistato sul suo buffo "stalker", ha raccontato che un giorno l'animale ha cercato di entrare nel veiocolo, aprendo le ali "prorio davanti alla mia faccia". Ora invece l'uomo ha deciso di ignorarlo, ma il tacchino continua la sua opera di disturbo. "Adesso a volte parlo con lui, alla fine siamo quasi al Thanksgiving, è la sua festa, dopo tutto", ha concluso il postino.