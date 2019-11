Usa, treno investe auto sui binari. Illeso conducente. VIDEO

Un convoglio si è schiantato contro un'auto parcheggiata nei pressi dei binari che portano nel New Jersey, negli Stati Uniti. Le immagini sono state catturate da una telecamera dash posizionata sul cruscotto degli agenti di guardi in quel punto della stazione. Secondo la ricostruzione dei poliziotti di West Windsor Township la collisione è avvenuta martedì sera tardi, precisamente a nord della stazione ferroviaria di Princeton Junction. Il treno che viaggiava in direzione sud ha colpito la macchina, distruggendola e mandandola su un'auto della polizia.

Nessun ferito

Il video mostra le persone che corrono al riparo mentre il treno si avvicina. Non sono stati segnalati infortuni, solo tanta paura. Il sistema di trasporto extraurbano su ferrovia statunitense Amtrak afferma che a bordo c'erano 59 passeggeri e che non è stato segnalato alcun danno all'attrezzatura. Il servizio ferroviario è stato interrotto per circa tre ore. Il conducente è stato accusato di guida in stato di ebrezza.