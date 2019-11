Sasha, un gatto nero con due grandi occhi verdi, è tornato a casa dopo 5 anni e 2000 km di distanza dalla sua Portland. È stato ritrovato a Santa Fe, in Nuovo Messico. Il Santa Fe Animal Shelter ha spiegato che è riuscito a rintracciare Viktor Usov, il proprietario di Sasha, grazie al microchip. Il gatto è stato messo su un aereo per Portland questa settimana e riportato al suo padrone. Usov aveva denunciato la scomparsa del suo gatto 5 anni fa e aveva perso le speranze di rivederlo. Non si sa ancora come il gatto sia finito a Santa Fe. Per il suo padrone Sasha è talmente socievole che è riuscito a farsi dare un passaggio: “Voglio credere che abbia vissuto una grande avventura americana”. National Pet Show, la fiera inglese degli animali. FOTO