È stata rintracciata Ilenia Cucchi, la 22enne di Talamona, in provincia di Sondrio, che vive da un paio di anni a Barcellona e di cui si erano perse le tracce da oltre una settimana. Dalle prime informazioni trapelate, sembra che la ragazza abbia subito un'aggressione. Sarebbe stata trovata in strada, semisvenuta, da un passante che l'ha soccorsa e poi ha avvisato la polizia.

Non si conoscono le sue condizioni

Ora è ricoverata in una clinica appena fuori Barcellona: non si conoscono ancora le sue condizioni e nemmeno la natura dell'aggressione subita.

Famiglia in viaggio verso Barcellona

La ragazza da una settimana non aveva dato notizie di sé e invano genitori e amici avevano tentato di mettersi in contatto con lei. Preoccupati per il prolungato silenzio, proprio in giornata avevano informato le autorità locali di polizia e la Farnesina e si stavano apprestando a partire per Barcellona.