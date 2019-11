Una violenta tempesta di sabbia ha attraversato la città di Mildura, nello stato di Victoria, in Australia. A causare la tempesta hanno contribuito anche i venti caldi che hanno alimentato oltre 60 incendi nella regione. Un filmato impressionante riprende l’arrivo della tempesta di sabbia con il cielo che diventa di colpo buio. Subito dopo altre immagini mostrano la città di Mildura avvolta in una nube arancione, con venti che soffiano a 110 km/h e una temperatura che arriva a 40°. In oltre 100mila abitazioni è saltata la corrente, dopo che diversi rami di alberi sono finiti sulle linee elettriche. Le autorità hanno emesso un’allerta con codice rosso in alcune aeree dello stato di Victoria, anche per il pericolo di incendi. Incendi in Australia, Sydney avvolta dal fumo. VIDEO