Cucciolo di panda lascia lo zoo e parte per la Cina. VIDEO

Lo zoo nazionale Smithsonian di Washington si prepara a salutare Bei Bei: il cucciolo di panda è pronto per andare in Cina. In base a un accordo preso con la cooperativa di allevamento China Wildlife Conservation Association, tutti i panda nati nello zoo statunitense sono trasportati in Cina appena compiono quattro anni di vita. E Bei Bei li ha compiui lo scorso agosto. Nel parco dove è nato si è tenuta una festa d'addio sotto lo slogan "Bye Bye Bei Bei" con eventi e gadget creati ad hoc per l'occasione.

Tutta la famiglia in Cinta

Bei Bei viaggia su un aereo Boeing 777, donato da una nota società di spedizioni americana, diretto a Chengdu nel sud ovest cinese. I suoi fartelli Tai Shan dal 2010 e Bao Bao dal 2017 sono già lì ad aspettarlo, insieme ai genitori Mei Xiang e Tian Tian, due esemplari di panda giganti arrivati negli Stati Uniti nel 2000. Nel viaggio lungo 18 ore il cucciolo è stato assistito da un guardiano dello zoo e un veterinario con pasti a base dei suoi cibi preferiti: bambù, carote, mele, pere e molta acqua.

Specie protetta

Lo zoo Smithsonian afferma che ci sono circa 1800 panda giganti che vivono allo stato brado. Prima erano considerate specie in pericolo di estinzione, ma le condizioni sono migliorate e ora sono elencate come "vulnerabili" secondo l'Unione internazionale per la conservazione della natura. Bei Bei a Chengdu vivrà in una delle basi gestite dal "China Conservation and Reseaerch Center" entrando così nel programma di allevamento cinese di panda giganti quando sarà sessualmente maturo nel 2020.