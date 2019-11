India, in arrivo il primo contraccettivo maschile al mondo

È in arrivo in India il primo contraccettivo maschile al mondo. Lo ha annunciato l'Istituto indiano per la ricerca medica (Icmr), che ha completato con successo l'ultima fase dei trial clinici sul nuovo farmaco. Il prodotto, iniettabile, è stato inviato per l'approvazione all’Agenzia del farmaco indiana, la Drug controller general of India (Dcgi). Come riporta il quotidiano Hindustan Times, i ricercatori coinvolti nel progetto hanno riferito che il farmaco ha efficacia per almeno 13 anni.

Nessun effetto collaterale

La terza fase del trial, appena conclusa, è stata condotta su 303 candidati, con il 97,3% di risultati positivi. Non sono stati riscontrati effetti collaterali. "Il farmaco è pronto e può essere definito il primo contraccettivo maschile del mondo", ha ribadito il dottor RS Sharma, ricercatore senior dell'Icmr, che ha condotto la supervisione dei trial. L'Icmr è la più qualificata agenzia governativa indiana per la ricerca biomedica, sotto il controllo del ministero della Salute.