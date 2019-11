Mentre è in corso "un'emergenza incendi boschivi senza precedenti" in vaste aree della parte orientale dell’Australia, qualche giorno fa il team del Bio Logic Tree Services, a Corndale, ha assistito a uno spettacolo naturale incredibile: dentro un albero - ormai morto - continuava a divampare un incendio, che è rimasto confinato all’interno della corteccia, diventata ormai un guscio vuoto. Uno degli arboricoltori della compagnia, Benjamin Garland, ha condiviso un filmato su Instagram - diffuso poi da Storyful - in cui è ben visibile lo strano e suggestivo rogo.

L’albero camino

L’albero è stato ribattezzato dalla compagnia “albero camino”, perché ricorda effettivamente il funzionamento di un camino di casa. "Alla fine della giornata sulla strada di casa, ho notato l'albero che bruciava all'interno e mi sono fermato per capire che accadeva", ha detto Garland a Storyful. "Penso che l'albero stesse bruciando da alcuni giorni. Quando sono tornato in seguito il fuoco si era ormai spento ed era rimasto solo un sottile guscio esterno dell'albero", ha aggiunto.

L’emergenza incendi: oltre 4 morti e 100 feriti

Non si arresta l’emergenza incendi nel Paese, specie negli Stati del New South Wales e del Queensland. Le fiamme sono state alimentate dal forte vento e dalle temperature superiori ai 35 gradi. Sono almeno quattro i morti e oltre cento i feriti, fra cui 20 vigili del fuoco. Sono rimaste distrutte case, capannoni e auto. Migliaia gli evacuati. In questa stagione dei roghi ancora agli inizi, oltre un milione di ettari di territorio sono rimasti finora inceneriti in un continente in preda a una grave siccità, pari al totale delle tre stagioni precedenti.