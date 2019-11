UK, incontro in segreto tra Meghan Markle e Hillary Clinton

Meghan Markle e Hillary Clinton si sono incontrate al Frogmore Cottage, in gran segreto per un appuntamento non ufficiale durato diverse ore. Secondo quanto riportato da People, la Duchessa di Sussex avrebbe invitato l'ex First Lady Americana presso il Frogmore Cottage. Dopo essersi abbracciate, le due donne avrebbero trascorso insieme il pomeriggio.

Un incontro affettuoso

L'incontro ha spaziato fra diversi argomenti, tra cui una lettera scritta da Meghan Markle alla Clinton all'età di 11 anni. In quell'occasione chiedeva all'ex senatrice americana di rimuovere una pubblicità sessista da un sapone per i piatti. "Le due donne nutrono molta ammirazione l'una per l'altra - ha rivelato la fonte di People - l'incontro è stato molto dolce e affettuoso. Sono fan l'una dell'altra".

C'erano anche Harry e Archie

Hillary Clinton e Meghan Markle sono state poi raggiunte dal Principe Harry e dal piccolo Archie, che ora ha sette mesi. Nell'incontrarlo, l'avvocatessa e donna politica lo avrebbe coccolato, condividendo l'esperienza da nonna che sta vivendo grazie a Jasper, terzogenito della figlia Chelsea. Il nipotino della Clinton è nato nello scorso luglio.

Solidarietà a Meghan Markle

Hillary Clinton aveva mostrato solidarietà a Meghan Markle dopo le dichiarazioni di quest'ultima contro i media britannici e le conseguenti polemiche sull'atteggiamento della Duchessa di Sussex. "Oh mio Dio, vorrei abbracciarla!", aveva detto la candidata alle presidenziali americane del 2016 ai microfoni di BBC Radio 5 Live. Clinton era in Gran Bretagna in occasione del tour per il suo libro "The Book of Gutsy Women". "Voglio dirle di resistere e di non permettere a questi brutti ceffi di tirarla giù. Vai avanti, fai ciò che pensi sia giusto", aveva aggiunto Clinton. "Non è facile, ma ci sono dei trucchi da imparare nel tempo. Un po' di humor, qualche deviazione. Ma ciò che sta attraversando è duro. E penso che si meriti qualcosa di meglio". Clinton si è detta convinta che la tempesta mediatica che ha travolto Markle sia dovuta a una combinazione di sessismo e razzismo.