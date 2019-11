Incendi in Australia, koala salvato beve dal bicchiere come un bambino. VIDEO

Si chiama Kate e quando è stata salvata dalle fiamme era spaventatissima. A trovare la koala è stato un volontario di nome Darrel che per calmarla le ha offerto subito un bicchiere d'acqua: la piccola ha bevuto allo stesso modo di una bambina e con gran voracità. Ha ricevuto in regalo una grande coperta e ovviamente sono state messe a punto tutte le cure necessarie per riprendersi dal trauma: presenta scottature a mani, piedi, viso e ampie bruciature su tutto il corpo. Era in uno stato grave di disidratazione quando è stata recuperata, ora si trova nel reparto ustionati della Koala Hospital Port Macquarie: è stato lo stesso ospedale a documentare il salvataggio postando questo video su Facebook.

L'emergenza incendi in Australia

In questi giorni l'Australia sta lottando contro vasti incendi che hanno colpito diverse riserve naturali, causando la morte di centinaia di koala. Decine di roghi stanno devastando lo stato del New South Wales, alimentati dal vento e dal clima secco. Le temperature hanno raggiunto anche i 35 gradi. Le autorità definiscono la situazione "senza precedenti". Migliaia di persone sono state costrette a lasciare le proprie case. Oltre mille vigili del fuoco sono stati mobilitati per cercare di domare gli incendi, con l'ausilio di aerei (GUARDA LA FOTOGALLERY)