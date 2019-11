Texas, la corsa degli automobilisti per salvare il cane. VIDEO

Diversi automobilisti uniti per salvare un cane in autostrada: è quanto accaduto a Houston, in Texas, il 10 novembre. Come si vede nel video diffuso da Toby Tinelli e ripreso da Storyful, l'animale corre lungo la carreggiata mentre le macchine rallentano. Secondo quanto riferito dai media locali, il proprietario del cane era stato coinvolto in un incidente e l'animale era fuggito dall'auto. L'obiettivo degli automobilisti, alla fine, è stato raggiunto. Usa, il paracadutista plana sul campo da football. VIDEO